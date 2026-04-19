Вода ушла с 15 участков и одного моста в Нижегородской области за сутки

За минувшие сутки в Нижегородской области не произошло новых подтоплений. Более того, вода продолжает отступать: освободились 15 приусадебных участков и один низководный мост. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В Борском округе вода сошла с 13 участков в СНТ «Колос», «Санда-2» и «Ольха». В Кстовском районе освободились еще два участка. Кроме того, вода покинула и низководный мост в населенном пункте Наталинка Починковского округа.
Тем временем в 15 муниципалитетах региона все еще остаются подтопленными 77 приусадебных участков, 12 низководных мостов и восемь отрезков автодорог. Вода сохраняется в Кстовском районе Нижнего Новгорода, Арзамасе, на Бору, а также в Навашинском, Семеновском, Ветлужском, Воскресенском, Володарском, Гагинском, Павловском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Уренском и Шатковском округах. К счастью, обходится без жертв и пострадавших, и вывозить людей из их домов не приходится.