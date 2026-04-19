Водитель скрылся. 10 волгограцев пострадали в ДТП в субботу, двое — дети

Всего за сутки 18 апреля подразделениями Госавтоинспекции выявлено 949 нарушений ПДД, задержано 19 нетрезвых водителей.

Семь дорожно-транспортных происшествий случилось за минувшие сутки в Волгоградской области. В каждом из них пострадали люди. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».

Аварии в Волгограде: все живы, но есть покалеченные.

В Ворошиловском районе областного центра в первом часу ночи субботы, 18 апреля, 23-летний водитель «Газели» поворачивал налево на улицу Профсоюзную и не пропустил двигающейся навстречу мотоцикл Suzuki, которым управляла женщина. В столкновении она получила серьезные травмы, пострадавшую доставили с места происшествия в больницу.

Уже иод утро, около 6:45 в Дзержинском районе неподалеку от центра медосвидетельствования 27-летний водитель Mitsubishi Lancer налетел сразу на две иномарками.

«ДТП случилось напротив дома на улице Землячки, 69. Молодой человек не справился с управлением и столкнулся с корейским городским кроссовером Tenet-4 и Daewoo Nexia. Пострадали водитель Mitsubishi и два пассажира Daewoo — все трое были доставлены в медучреждение», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

В Дзержинскому району в 16:30 71-летний пенсионер на Daewoo Nexia неподалеку от детского отделения 28 поликлиники на улице 51-й Гвардейской при перестроении не уступил дорогу электроскутеру. В больницу попал его водитель.

В Тракторозаводском районе уже около восьми вечера на пересечении улиц Дзержинского и Шурухина неизвестный мотоциклист сбил 15-летнего пешехода. Подросток переходил проезжую часть по «зебре» на «зеленый». Водитель скрылся, ведется его розыск. Пешеход в больнице. Происшествие попало на видео.

Аварии в области: три водителя не справились с управлением.

Три аварии случились в выходной день в районах области.

В шестом часу утра на территории Фроловского района на 29-м километре автодороги «Фролово — Даниловка» 34-летняя женщина-водитель не справилась с управлением Mitsubishi Pajero. Машина съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась. Пострадала и сама автоледи, и ее пассажир — оба доставлены в больницу.

В Николаевском районе авария случилась в начале 12-го дня. На 209-м километре трассы «Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск» такая же история случилась с водителем Renault Premium. 59-летний мужчина, не справился с управлением крупнотоннажного грузового автомобиля, фура съехала с дороги и перевернулась в кювете. Водитель грузовика сильно пострадал и оказался в медучреждении.

В Серафимовичском районе ДТП произошло в хуторе Большом неподалеку от здания, в котором размещаются отделение почты и МФЦ.

«В 19:55 напротив дома на улице Центральной, 22, 16-летний водитель не справился с управлением мопед Alpha и сбил 13-летнюю девочку. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение», — уточняют в региональном полицейском главке.

Всего за сутки 18 апреля подразделениями Госавтоинспекции выявлено 949 нарушений ПДД, задержано 19 нетрезвых водителей.