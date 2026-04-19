«Чайка» обеспечила себе медали Молодёжной хоккейной лиги

19 апреля коллектив системы «Торпедо» завершил четвертьфинальную серию с «Омскими Ястребами». Счёт матча — 2:0, результат серии — 3:1.
На четвёртый матч вышел Кирилл Свищёв, делегированный из «Торпедо». Состав был таким: Сабитов (Гриценко в запасе); Беляков — Яценко, Мишин — Свищёв — Л. Сальников; Муллеров — Чесноков, Скворцов — Матюк — Мельников; Анисимов — Гурьев, Муханов — Фёдоров (К) — Пугачёв (А); А. Сальников (не играл); Ополинский — Горнов — Глазунов (А); Кулябин (не играл).
В КРК «Нагорный» переживали 4450 болельщиков. Для «Чайки» это новый рекорд посещаемости.
На 6-й минуте шайбу мастерски переправил с пятачка в цель Глеб Пугачёв, тому способствовали Виктор Фёдоров и Тимур Муханов. Во втором периоде великолепные действия Марата Сабитова не позволили «Омским Ястребам» восстановить равенство, а на 36-й минуте их ворота с близкой дистанции поразил Артём Матюк. Классную передачу из-за ворот сделал Ян Мельников. В дальнейшем волжане хорошо оборонялись, на исходе игры выстояли в формате 4 на 6 — счёт 2:0 не изменился. Соотношение бросков в створ — 30:25 в их пользу (14:4, 9:10, 7:11).
Напомним, что сначала «Чайка» уступила в Омске — 0:4, затем там же одолела победителя регулярки в Восточной конференции — 3:2 по буллитам. Также 3:2, но в овертайме, подопечные Алексея Подалинского взяли верх 18 апреля в столице Приволжья.
Полуфинальные серии «Локо» (Ярославль) — «Чайка» и МХК «Спартак» (Москва) — «Авто» (Екатеринбург) продлятся до четырёх побед. Даты выездных матчей с нашим участием — 25 и 26 апреля, домашних — 29 и 30 апреля. Остальные дни, предусмотренные календарём на случай необходимости, — 3, 5 и 7 мая.