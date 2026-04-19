Стало известно, стоит ли ожидать снегопад в Перми в апреле

Доктор географических наук Андрей Шихов в беседе с 59.RU рассказал, стоит ли ожидать снегопад в Перми в апреле.
В северной части Пермского края прошёл интенсивный снегопад, в результате которого образовались внушительные сугробы. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Кудымкаре — 20 мм, из которых около 15 мм составил снег. В Соликамске дорожные службы заранее подготовились к зимним условиям и оперативно перешли на зимний режим обслуживания дорог.
Андрей Шихов рассказал порталу, что в понедельник утром температура в Перми опустится до 0… −1°С, возможен ледяной дождь, который приведёт к образованию ледяной корки на поверхности. Во вторник ожидается снег, но его будет в десять раз меньше, чем на севере региона. В Березниках к тому времени может выпасть до 40 сантиметров снега, что значительно больше, чем в Перми 29 апреля прошлого года.
Выпавший во вторник снег в Перми вновь образует покров, однако его продолжительность зависит от объёма осадков. Андрей Шихов предполагает, что к четвергу весь снег в краевой столице растает. На севере региона снежный покров тоже будет таять несколько дней.