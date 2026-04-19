В Череповце госпитализировали участников детского ансамбля из Подмосковья

В Череповце госпитализировали десятерых школьников из подмосковного ансамбля «Гармоника» с пищевым отравлением, один из них в реанимации в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.
Коллектив приехал на конкурс народных инструментов и фольклорного пения «Русские наигрыши».
«Вечером 20 человек почувствовали себя плохо. Вызвали скорую. Во вторую областную больницу Череповца поступили 10 школьников с симптомами пищевого отравления», — написал он в телеграм-канале.
Он добавил, что четверо взрослых, которые также жаловались на самочувствие, после обследования от госпитализации отказались. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабилизировано.
Медики рассматривают две причины отравления — употребление пищи в кафе Череповца или заражение энтеровирусной инфекцией, источник которой мог находиться в другом регионе, отметил Филимонов.
Роспотребнадзор проведет проверку заведения, где обедал ансамбль.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Вологодской области, в пресс-службу фестиваля.
