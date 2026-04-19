Самую дорогую говядину в Ростовской области продают в Таганроге. По данным Ростовстата, за кг этого мяса придется заплатить 745 рублей.
В середине апреля аналитики зафиксировали самые высокие цены на говядину в нескольких городах донского региона. Лидером стал Таганрог: стоимость килограмма продукта здесь достигла 745 рублей. Второе место занял Ростов — там говядину продают за 697 рублей за килограмм. Замыкает тройку Миллерово: цена за килограмм продукта в этом городе составляет 679 рублей.
Аналогичная ситуация наблюдается с ценами на свинину: Таганрог лидирует и по этому показателю. Средний ценник на килограмм свинины в городе — 448 рублей. Для сравнения: в Ростове стоимость килограмма составляет 399 рублей, а в Шахтах — 447 рублей.