В Таганроге сняли оцепление у завода Бериева после ночной атаки БПЛА

В Таганроге восстановили трамвайное движение в районе завода Бериева.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге завершили оперативные мероприятия возле территории ТАНТК имени Бериева. Оцепление было снято. Сообщила глава города Светлана Камбулова.

Теперь городские службы и сотрудники предприятий приводят в порядок не только свои территории, но и прилегающие участки.

Трамвайное движение в районе завода полностью восстановлено. Что касается автобусов, то о возобновлении их движения в этом районе власти сообщат дополнительно.

Напомним, ночью 19 апреля Таганрог подвергся воздушной атаке. В результате были повреждены коммерческие предприятия, механический колледж и более десяти машин. Трое жителей обратились за медицинской помощью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше