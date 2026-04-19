Ушла из жизни заслуженный учитель Валентина Локтионова под Волгоградом

Грустная новость пришла из Новоаннинского района Волгоградской области: регион прощается с Валентиной Локтионовой, заслуженным учителем Российской Федерации. Женщина посвятила всю свою жизнь преподаванию биологии, формируя целые поколения молодых людей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на соцсети.
Большую часть ее профессионального пути была связана с Новоаннинской средней школой № 5. Здесь педагог десятилетиями вдохновляла ребят своей любовью к науке. Для многих ее учеников увлечение биологией не просто осталось школьной дисциплиной, а переросло в настоящую профессию. Помимо уроков, Валентина Локтионова также навсегда останется в памяти своих воспитанников как добрый и отзывчивый заместитель директора по воспитательной работе.
Педагог скончалась 18 апреля, ей был 81 год.