Ушла из жизни заслуженный учитель Валентина Локтионова под Волгоградом

Педагог биологии из Новоаннинского района скончалась на 82-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Грустная новость пришла из Новоаннинского района Волгоградской области: регион прощается с Валентиной Локтионовой, заслуженным учителем Российской Федерации. Женщина посвятила всю свою жизнь преподаванию биологии, формируя целые поколения молодых людей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на соцсети.

Большую часть ее профессионального пути была связана с Новоаннинской средней школой № 5. Здесь педагог десятилетиями вдохновляла ребят своей любовью к науке. Для многих ее учеников увлечение биологией не просто осталось школьной дисциплиной, а переросло в настоящую профессию. Помимо уроков, Валентина Локтионова также навсегда останется в памяти своих воспитанников как добрый и отзывчивый заместитель директора по воспитательной работе.

Педагог скончалась 18 апреля, ей был 81 год.