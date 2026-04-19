Полеты из Перми в Горно-Алтайск продлили до октября

По данным опубликованного расписания аэропорта Большое Савино, авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» продлил действие рейсов в Горно-Алтайск до 18 октября 2026 года. Изначально предполагалось, что программа завершится весной.
Сейчас график выглядит так: до 29 мая самолеты будут летать по пятницам, а с 7 июня и до 18 октября — по воскресеньям. Обратные рейсы из Горно-Алтайска в Пермь будут летать по такому же графику — по пятницам до конца мая, затем по воскресеньям до середины октября.
В пути пассажиры проведут 2 часа 50 минут. Перевозку обеспечат канадские самолёты Bombardier. Пермское направление на Алтай авиакомпания открыла в прошлом году, и в ноябре уже продлевала сезон до 27 марта 2026 года. Нынешнее решение позволяет летать ещё на семь месяцев дольше.