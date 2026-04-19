«Как легко сегодня эти люди оскорбляют женщину-мать»: Виктория Боня вознамерилась засудить Соловьёва и Милонова

После нашумевшего обращения к президенту телеведущая столкнулась с хейтом на федеральных каналах.

Источник: Клопс.ru

Виктория Боня, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», заявила о намерении подать коллективный иск после резких высказываний в её адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва и депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом «Фонтанка» пишет в воскресенье, 19 апреля.

Накануне светская львица опубликовала новое видео, в котором показала фрагменты с выступлениями общественных деятелей. Боня дала понять, что считает эти слова оскорбительными, и отметила, что намерена добиваться извинений не только для себя, но и для других женщин, которых, по её мнению, публично унижали в медиа.

В обращении телеведущая подчеркнула, что воспитывает ребёнка одна, а её бизнес в России уже проходил налоговую проверку, которая не выявила нарушений. «Мне 46. То есть получается, что вы, Соловьёв, обращаетесь ко всем женщинам России и говорите, что у них нет права голоса и они престарелые? Мне кажется, вы выглядите в этом контексте врагом народа, но никак не тем, кто представляет его интересы», — добавила Виктория Боня.

"Я хочу обратиться к женщинам. Имейте в виду, в моём лице тут речь идёт обо всех женщинах нашей страны. Мы, женщины, я считаю, должны отреагировать. Мне кажется, достаточно, хватит.

Мне кажется, так же, как легко сегодня эти люди оскорбляют женщину-мать, женщину России, должны так же легко извиняться — на федеральных каналах и в своих шоу.

Мы долго молчали, спускали, делали вид, что это пройдёт. Но пора взяться за то, чтобы сегодня эти люди отвечали за свои слова", — призвала блогер.

Боня также напомнила, что Милонов в «Единой России» отвечает за темы семьи и женщин. Говоря о будущих выборах в Госдуму, она призвала петербуржцев «на этот пост переизбрать кого-то другого» (в нижней палате парламента депутат представляет один из округов Санкт-Петербурга — ред.)".

Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину, где перечислила проблемы, о которых, по её словам, президенту «не скажет ни один губернатор». Позже, комментируя реакцию пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, телеведущая поблагодарила Кремль за внимание и подчеркнула свою любовь к России.

