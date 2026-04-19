В Воронеже открыли понтонный мост через Дон

В микрорайоне Шилово в Воронеже снова открыт проезд по понтонному мосту. Новость сообщили в соцсетях местные жители. Переправа через реку Дон стала доступна в воскресенье, 19 апреля, благодаря значительному снижению уровня воды. За сутки он упал на 2 сантиметра.
Напомним, в регионе из-за весеннего паводка остаются затоплены три низководных моста в Рамонском и Грибановском районе, а также в городе Борисоглебске.
В Грибановском районе местным жителям предлагают воспользоваться лодочной переправой.
