В Воронеже открыли понтонный мост через Дон

Об открытии переправы рассказали жители микрорайона Шилово.

В микрорайоне Шилово в Воронеже снова открыт проезд по понтонному мосту. Новость сообщили в соцсетях местные жители. Переправа через реку Дон стала доступна в воскресенье, 19 апреля, благодаря значительному снижению уровня воды. За сутки он упал на 2 сантиметра.

Напомним, в регионе из-за весеннего паводка остаются затоплены три низководных моста в Рамонском и Грибановском районе, а также в городе Борисоглебске.

В Грибановском районе местным жителям предлагают воспользоваться лодочной переправой.

