В Воронеже открыли понтонный мост через Дон

В микрорайоне Шилово в Воронеже снова открыт проезд по понтонному мосту. Новость сообщили в соцсетях местные жители. Переправа через реку Дон стала доступна в воскресенье, 19 апреля, благодаря значительному снижению уровня воды. За сутки он упал на 2 сантиметра.