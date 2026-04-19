Фестиваль «Мартовские премьеры — ЯР 2026» прошел в Ярославской области

Межрегиональный фестиваль «Мартовские премьеры — ЯР 2026» состоялся в селе Большое Село Ярославской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Большесельского района.
Культурное событие собрало талантливые театральные коллективы из разных округов. По итогам работы профессионального жюри Гран-при фестиваля был единогласно присужден театру «Луч» из Ярославля за спектакль «Искра».
«Мы искренне благодарим жюри за профессионализм, объективность и глубокий анализ представленных работ, а всех участников — за талант, самоотдачу, искренность и смелость творческого поиска. Именно вы подарили зрителям незабываемые эмоции и показали, что театр — это магия, которая рождается здесь и сейчас», — поделилась заместитель главы администрации Большесельского района Оксана Гвоздарева.
