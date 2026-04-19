В селе Никольском Астраханской области благоустроят сквер на улице Кирова

Благоустройство сквера стартовало на улице Кирова в селе Никольском Астраханской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Енотаевского района.
Подрядчик уже провел земляные работы по планировке территории и приступил к установке бордюрного камня с последующей укладкой асфальтового покрытия. В дальнейшем на общественной территории установят ограждение, скамейки, урны и фонари.
Отметим, что проект обновления сквера был выбран жителями села в прошлом году во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства. В 2026 году они также смогут выразить свое мнение, проголосовав за понравившийся дизайн-проект общественной территории, которую преобразуют в 2027 году. Сроки проведения голосования — с 21 апреля по 12 июня.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.