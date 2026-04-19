Актриса Евгения Осипова объяснила свое увольнение из Театра комедии

Актриса Евгения Осипова рассказала в беседе с РБК, что ее уволили из Театра комедии не из-за госпитализации, а из-за ее несогласия с составом труппы.
«Причина моя в том, что я не согласилась играть с тем составом, который поставили на осень. А то, что говорит театр, мне ужасно мерзко, потому что я ни разу не подвела театр, и мне кажется, что он должен быть благодарен, а не выливать кучу грязищи на меня, видимо, с выходом некоего шоу», — сказала она.
Ранее в эфире программы «Ты не поверишь!» появилось видео, на котором Осипова рассказала, что ей стало плохо на сцене и спектакль отменили. «Ни одного сообщения — ни “как ты себя чувствуешь”, ни “что происходит”, ничего», — поделилась она.
В самой программе авторы заявили, что причиной увольнения стала именно госпитализация — с подозрением на микроинсульт. Через несколько дней Евгения получила новость об увольнении. «Мне написали СМС: “Ты у нас больше не работаешь”. И через какое-то время я узнаю, что я устроила скандал, что я ушла со скандалом», — пояснила актриса.
В беседе с РБК актриса указала, что ее комментарий донесли неверно. «Увольнения из театра как такового моего не было. Ту причину, которую называют, это неправда. И по мнению театра, и у меня сохранились эти сообщения, уволилась я сама», — рассказала Осипова.
