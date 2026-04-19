В Оренбургской области прошел региональный чемпионат по мини-лапте

Чемпионат Оренбургской области по мини-лапте среди мужских и женских команд состоялся в спортивном комплексе «Олимпийский» в Оренбурге. Проведение спортивных мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Лапта — это русская народная командная игра с мячом и битой. Целью игроков является ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом.
По результатам соревнований лучшими среди мужчин стала команда Оренбургского района. В то же время среди женщин первое место заняли представители Училища Олимпийского резерва в Оренбурге.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.