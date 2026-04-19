200 мероприятий на Красную горку взяли под охрану волгоградские силовики

В Волгоградской области 19 апреля отмечают Красную горку — более 200 мероприятий в 39 районах взяли под охрану полицейские, росгвардейцы и общественники, сообщают в региональном главке МВД.
Во всех 39 районах региона организовано свыше двухсот народных гуляний, концертов и обрядов. Чтобы торжества прошли без происшествий, за порядком следят сотрудники полиции и Росгвардии.
На подъездах к местам массового скопления людей также дежурят экипажи Госавтоинспекции — они регулируют движение и следят за безопасностью пешеходов.
