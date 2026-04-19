Пасхальный фестиваль «Красная горка» прошёл в Нижегородском кремле сегодня, 19 апреля. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
«Красная горка» — это древнее народное название первого воскресенья после Пасхи.
В программу фестиваля вошло литьё колокола на площадке перед храмом преподобного Симеона Столпника, символизирующее сохранение семейных и духовных ценностей, а также мастер-классы по покраске яиц и изготовлению тряпичных кукол, традиционные русские забавы, семейные квесты, уличные игры, хоровые номера и торжественный звон всех колоколов Кремля.
Кроме того, для двух пар состоялись выездные церемонии бракосочетания, так как по традиции именно в день «Красной горки» на Руси совершались таинства венчания.
Организаторами выступили молодежно-семейный центр «Манеж» Нижегородской епархии Русской православной церкви совместно с департаментом социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода при поддержке АНО «Институт демографического развития».