Фестиваль «Красная горка» прошёл в Нижегородском кремле

Источник: Время

Пасхальный фестиваль «Красная горка» прошёл в Нижегородском кремле сегодня, 19 апреля. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».

«Красная горка» — это древнее народное название первого воскресенья после Пасхи.

В программу фестиваля вошло литьё колокола на площадке перед храмом преподобного Симеона Столпника, символизирующее сохранение семейных и духовных ценностей, а также мастер-классы по покраске яиц и изготовлению тряпичных кукол, традиционные русские забавы, семейные квесты, уличные игры, хоровые номера и торжественный звон всех колоколов Кремля.

Кроме того, для двух пар состоялись выездные церемонии бракосочетания, так как по традиции именно в день «Красной горки» на Руси совершались таинства венчания.

Организаторами выступили молодежно-семейный центр «Манеж» Нижегородской епархии Русской православной церкви совместно с департаментом социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода при поддержке АНО «Институт демографического развития».