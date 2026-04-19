В Китае открылся новый маршрут ж/д грузоперевозок Тяньцзинь-Центральная Азия

Источник: DKNews.kz

Официально запущен новый маршрут в рамках ж/д грузоперевозок Китай-Центральная Азия, включенный в график регулярного движения грузовых поездов Китая, отправной точкой которого является город Тяньцзинь /Северный Китай/. Об этом сообщило информационное агентство «Чжунго синьвэньшэ».

Как сообщается, ранним утром в тот же день из Тяньцзиня в Казахстан и другие страны Центральной Азии отправился первый курсирующий по новому маршруту грузовой поезд, загруженный автозапчастями, механическим оборудованием и другими товарами. Он пересечет госграницу через КПП Алашанькоу.

Город Тяньцзинь является одним из важных пунктов пересечения маршрутов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века». Напомним, что ранее уже был запущен в регулярном режиме ж/д маршрут Тяньцзинь-Центральная Азия с пересечением госграницы через КПП Хоргос.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время по указанному маршруту из Тяньцзиня в Центральную Азию в регулярном режиме отправляется один состав в неделю, в основном обслуживая функционирование цепочек поставок в рамках трансграничной торговли. Соответствующие услуги охватывают казахстанский город Алматы, узбекистанскую столицу Ташкент и другие районы.

После запуска нового маршрута ж/д грузоперевозок будут в дальнейшем расширяться коридоры сухопутных перевозок, соединяющие Тяньцзинь со странами Центральной Азии, добавлено в сообщении.