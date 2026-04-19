Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров оценил пользу компьютерных игр для бизнесменов

Дуров привел обширный список игр, в которые он играл в 90-е и которые помогли ему развить навыки, полезные для бизнесмена. Дуров назвал только стратегии.

Источник: РБК

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что научился благодаря компьютерным играм заниматься планированием, распределять ресурсы и управлять рисками. Об этом он написал в соцсети X в ответ на публикацию сооснователя криптовалютной биржи Брайна Армстронга.

Армстронг рассказал, что, будучи юношей, проводил много времени за компьютерными играми, такими как Starcraft и Civilization. Бизнесмен сравнил свой опыт игр в стратегии с реальным предпринимательством.

«Позже я понял, что предпринимательство и бизнес — это идеальная игра. Они удовлетворяют те же потребности, что и другие виды деятельности (ресурсы, строительство, расширение), но в конечном итоге вы приносите пользу человечеству, а это приносит гораздо больше удовлетворения», — написал он.

В ответ Дуров заявил, что в 90-е играл в «каждую классическую стратегию».

«Я играл в каждую классическую стратегию 90-х — WC2, C&C, Transport Tycoon, Capitalism, AoE, Civ, HoMM, SimCity, X-Com, MoO, TA, Myth, Majesty, Caesar, KKnD — даже выигрывал $ в местных турнирах по StarCraft. Эти игры научили меня планированию, таймингу, распределению ресурсов и управлению рисками», — написал Дуров.

Основатель Telegram привел список различных стратегий и игровых симуляторов:

WC2 — Warcraft II, вторая часть стратегии Warcraft в реальном времени, разработанной компанией Blizzard;

C&C — Command & Conquer — также стратегия в реальном времени, где игроки борются за ресурсы и строят различные постройки;

Transport Tycoon и Capitalism — это бизнес-симуляторы; в Transport Tycoon игрок должен был управлять транспортной компанией, а в Capitalism игроку предстояло получить в управление собственный бизнес;

AoE (Age of Empires) — историческая стратегия в реальном времени, где игрок управляет государствами в различных эпохах;

Civ — серия игр Civilization выходит с 1991 года и является одной из самых популярных пошаговых стратегий, где игрок управляет цивилизацией от каменного века до современности;

HoMM — культовая серия игр Heroes of Might and Magic, представляющих из себя пошаговую стратегию с элементами RPG в фэнтезийном мире;

SimCity и Caesar — градостроительные симуляторы;

X-Com, Master of Orion (MoO), Total Annihilation (TA), Myth, Majesty, Krush, Kill’n"Destroy (KKnD) — это игры, представляющие собой классические стратегии, порог вхождения в которые для новых игроков может оказаться высоким.

В отдельном сообщении Дуров отметил игру Cossacks («Казаки»), разработанную украинской компанией GSC Game World (признана нежелательной и запрещена в России) и вышедшую в 2000 году, а также игру Majesty, которая, по словам бизнесмена, вдохновила его «объявить программы поощрения за поиск ошибок и запустить конкурсы по дизайну и программированию».

Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше