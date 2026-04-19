В Черняховске 51-летний мужчина избил знакомого в подъезде: пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице

Черняховский межрайонный следственный отдел СК России по Калининградской области принял к производству уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, вечером 2 апреля 2026 года 51-летний житель Черняховска в подъезде жилого дома на улице Суворова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему 34-летнему знакомому не менее четырёх ударов кулаком в область головы. Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали, он до сих пор находится в больнице.
Подозреваемого задержали и допросили, ему предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В решении суда указано, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, жизни и здоровья, поэтому, находясь на свободе, может скрыться, продолжить преступную деятельность или воспрепятствовать следствию.
По делу допрашивают свидетелей, назначили несколько судебных экспертиз. Следствие продолжается.