За 3 месяца жители Карачаево-Черкесии отправили более 1300 обращений на ПОС

Свыше 1,3 тыс. обращений от жителей Карачаево-Черкесии поступило на платформу обратной связи (ПОС) за первые три месяца 2026 года. Электронный сервис развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития республики.
Самыми популярными темами обращений стали вопросы в сфере здравоохранения. Также в топ тем, волнующих жителей региона, вошли обслуживание многоквартирных домов, состояние автомобильных дорог, содержание дворов и благоустройство территорий.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.