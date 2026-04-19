Четвёртую победу подряд одержали футболисты нижегородской «Волны»

Сегодня завершились игры 4-го тура в 3-й группе второй лиги первенства России по футболу. «Волна» (Нижегородская область) и тамбовский «Спартак» продолжают лидировать на пару, набрав по 12 очков.
По ходу домашней встречи с пензенским «Зенитом» нижегородцы дважды выходили в счёте вперёд — 1:0, 2:1. Но оба раза гости выравнивали положение. И только на последних минутах «Волна» всё-таки вырвала желанную победу — 3:2.
У волжан отличились Алексей Титков и Гоча Гогричиани (дважды).
25 апреля команду Андрея Прошина ждёт серьёзное испытание в Липецке во игре с «Металлургом».
6+