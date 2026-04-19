Служба занятости Приамурья за 2 месяца приняла более 520 обращений

Чаще всего граждане обращались за помощью в трудоустройстве и получении мер поддержки.

Свыше 520 звонков поступило в контакт-центр кадрового центра «Работа России» в Амурской области в феврале и марте 2026 года. Служба была запущена в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.

В феврале контакт-центр принял более 150 обращений. В марте активность выросла почти вдвое — специалисты обработали свыше 340 звонков. Каждое обращение фиксируется в системе, чтобы ни одна заявка не осталась без внимания.

Чаще всего граждане обращались за помощью в трудоустройстве и использовании мер поддержки. В феврале треть звонков касалась регистрации в кадровом центре «Работа России» и получения статуса безработного. К марту приоритеты изменились. Почти 60% звонков касались возможностей переобучения и профориентации.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.