Защитную ИТ-инфраструктуру установили в 125 колледжах Новосибирской области

Современная защитная ИТ-инфраструктура в 2025 году появилась в 125 колледжах и 79 школах Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.
По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антона Лошакова, все учебные помещения школ и колледжей обеспечены устойчивым сигналом Wi-Fi. Также были установлены цифровые камеры на две входные группы с возможностью записи до 31 дня и все необходимое телекоммуникационное оборудование. До 2030 года в регионе планируют обеспечить современной ИТ-инфраструктурой еще 39 образовательных организаций.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.