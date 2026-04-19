Защитную ИТ-инфраструктуру установили в 125 колледжах Новосибирской области

По словам заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антона Лошакова, все учебные помещения школ и колледжей обеспечены устойчивым сигналом Wi-Fi. Также были установлены цифровые камеры на две входные группы с возможностью записи до 31 дня и все необходимое телекоммуникационное оборудование. До 2030 года в регионе планируют обеспечить современной ИТ-инфраструктурой еще 39 образовательных организаций.