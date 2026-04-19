Предприниматели Мордовии узнают о необходимых документах для онлайн-бизнеса

День открытых дверей на тему «Необходимые документы для онлайн-бизнеса: персональные данные, оферта, маркировка рекламы» пройдет 29 апреля в центре «Мой бизнес» в Саранске. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.
В качестве спикера на встрече выступит налоговый и бизнес-консультант Екатерина Киселева. Она расскажет участникам мероприятия, какие документы являются обязательными для онлайн-бизнеса, как правильно работать с персональными данными, что должна содержать оферта и как ее оформить, как на практике соблюдать требования к маркировке рекламы.
Мероприятие рассчитано как на начинающих, так и на уже действующих предпринимателей. Для участия необходима предварительная регистрация.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.