Тамбовские школьники узнали больше о работе котельных

Ученики школы № 17 Тамбова побывали на одном из тепловых пунктов предприятия «Тамбовтеплосервис», сообщили в городской администрации. Экскурсия организована при поддержке национального проекта «Кадры».

Ребята познакомились с процессами выработки тепла для центрального отопления и горячего водоснабжения. Школьники узнали, как подается тепло в многоквартирные дома. Особый интерес вызвала лаборатория, где проводятся анализы жесткости воды.

«Мероприятие стало отличной возможностью для школьников получить вводные знания о специфике отрасли. Подобные проекты очень важны для информирования молодежи о возможностях трудовой деятельности в нашей сфере, привлечения кадров в ЖКХ», — отметили в «Тамбовтеплосервисе».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.