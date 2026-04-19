В селе Балыкча в Республике Алтай отремонтируют детский сад

Детский сад в селе Балыкча в Республике Алтай обновят в соответствии с задачами национального проекта «Семья». В отремонтированном дошкольном учреждении будут созданы безопасные и комфортные условия для воспитанников, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Специалисты полностью заменят покрытия стен и пола, установят новые окна. Особое внимание уделят внутреннему оснащению: для детей закупят современную мебель, а игровой и обучающий инвентарь пополнят новыми игрушками и пособиями.
«Капитальный ремонт в детском саду — это не просто обновление стен и мебели. Это забота о будущем наших детей, о том, в какой атмосфере они будут расти, учиться и делать свои первые шаги. Современные, уютные и безопасные условия помогают каждому ребенку раскрыть свои таланты и чувствовать себя счастливым. Очень важно, что такие проекты реализуются в текущем году в шести муниципалитетах региона, объединяя усилия ради благополучия семей и нового поколения», — отметила заместитель министра образования и науки Республики Алтай Татьяна Бочкарева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.