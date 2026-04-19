Школу в хуторе Паршиков открыли после ремонта

Школа в хуторе Паршиков открылась после капитального ремонта впервые с 1969 года.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе после капитального ремонта открылась школа в хуторе Паршиков. Учебное заведение было основано в 1969 году, и с тех пор капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации района Елена Ночевкина.

Теперь школа стала современным образовательным центром. В здании обновили классы. Сделали новую отделку, установили современное оборудование, заменили отопление и электрику. Также утеплили и облицевали фасад, благоустроили прилегающую территорию.

Теперь ученики смогут учиться в комфортных и безопасных условиях. Глава района пожелала школьникам успехов в учебе, а педагогам — творческих побед в обновленной школе.

