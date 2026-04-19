В селе Пажга в Коми открыли агротехкласс для будущих специалистов АПК

Агротехнологический класс оборудовали на базе средней школы в селе Пажга Сыктывдинского района Республики Коми. Открытие образовательной площадки стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
В новом агротехклассе по направлению «Эффективное животноводство и современные корма» обучается 21 школьник. Кабинет оснастили лабораторией, а педагоги прошли спецподготовку. Проект поможет ребятам узнать об аграрной отрасли, получить профильные знания и осознанно выбрать будущую профессию.
«Мы последовательно выстраиваем систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса, начиная со школы. Агротехнологические классы дают ребятам понимание отрасли и помогают осознанно выбрать профессиональный путь. Для нас важно, чтобы молодежь видела перспективы развития на своей родной территории», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин.
В регионе уже функционируют два агротехнологических класса — на базе Пажгинской и Летской школ в Сыктывдинском и Прилузском районах. Там реализуется подготовка по направлениям «Генетика и селекция растений», а также «Эффективное животноводство и современные корма».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.