В подмосковном Серпухове обновят 2 дошкольных учреждения

Капитальный ремонт детских садов № 51 и № 48 в городском округе Серпухов Московской области продолжается в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». После завершения работ в обновленные учреждения вернутся 469 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.
В детском саду № 51 «Центр детства» ежедневно трудятся 52 рабочих. В здании полностью заменят инженерные системы и обновят внутреннюю отделку. В учреждении, рассчитанном на 289 воспитанников, появятся музыкальный и спортивный залы, прачечная и медицинский кабинет. В настоящее время в детсаду укладывают плитку, устанавливают двери и завершают отделочные работы.
В детском саду № 48 «Ласточка» работы выполняют 19 человек. Там отремонтировали кровлю, заменили все окна, приступили к внутренним отделочным работам, установке теплых полов, систем отопления и сантехники. После капитального ремонта учреждение сможет принять 180 воспитанников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.