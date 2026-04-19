МВД Украины после стрельбы в Киеве анонсировало законопроект об оружии

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете. Как сообщил Клименко на брифинге, нападавший действовал хаотично и был вооружен гражданским карабином, разрешенным к приобретению гражданскими лицами. По словам министра, злоумышленник начал движение с улицы Демеевская и по ходу застрелил четырех человек, после чего захватил супермаркет «Велмарт», где убил пятого заложника. Всего в результате нападения погибли шесть человек.