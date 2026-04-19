МВД Украины после стрельбы в Киеве анонсировало законопроект об оружии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поддержал идею дать право украинцам на огнестрельное оружие для самозащиты. Обсуждение инициативы активизировалось после стрельбы в Киеве.

Источник: РБК

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после стрельбы в киевском супермаркете выступил за предоставление гражданам права на вооруженную самозащиту, включая владение короткоствольным оружием.

«Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту», — написал Клименко в телеграм-канале, комментируя произошедшее.

Министр также анонсировал в ближайшее время экспертные обсуждения с участием народных депутатов, представителей общественности, журналистов и ветеранского сообщества для подготовки финальной версии законопроекта о гражданском оружии. За легализацию короткоствольного оружия для гражданских в целях самозащиты высказался также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете. Как сообщил Клименко на брифинге, нападавший действовал хаотично и был вооружен гражданским карабином, разрешенным к приобретению гражданскими лицами. По словам министра, злоумышленник начал движение с улицы Демеевская и по ходу застрелил четырех человек, после чего захватил супермаркет «Велмарт», где убил пятого заложника. Всего в результате нападения погибли шесть человек.

Изначально к нападавшему направили переговорщиков, но в результате стрелявший был убит при задержании. Клименко подчеркнул, что оружие у стрелка было зарегистрировано. По словам министра, психологическое состояние нападавшего было нестабильным, и непонятно, как он получил медицинские справки для владения оружием. Сейчас это проверяют правоохранительные органы.

По данным «Украинской правды», имя стрелка — Дмитрий Васильченко, он родился в Москве, однако имел гражданство Украины.

Вскоре после стрельбы в соцсетях появилось видео, на котором видно, как с места происшествия убегают двое полицейских, не предпринявших каких-либо мер для остановки нападавшего. Против них возбуждено дело о халатности.

Вопрос легализации гражданского огнестрельного оружия на Украине обсуждался несколько лет. В феврале 2022 года Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о свободном владении оружием. Летом 2023-го в стране заработал Единый реестр оружия.

