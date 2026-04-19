600 пермяков пробежали «Спартаковскую милю» вместе с мэром

Дистанция составила ровно одну милю — 1,6 километра. Участники бежали в нескольких категориях: индивидуально среди мужчин и женщин, юношей и девушек старше 12 лет, а также семейные команды с детьми от 5 до 11 лет. На старт вместе со всеми вышел и глава Перми Эдуард Соснин. Он поприветствовал спортсменов и отметил, что такие забеги становятся доброй семейной традицией.