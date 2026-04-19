600 пермяков пробежали «Спартаковскую милю» вместе с мэром

В Перми официально открыли беговой сезон. Первым крупным стартом стала «Спартаковская миля. Счастье есть», которая прошла 19 апреля на набережной реки Кама в Кировском районе. Как сообщили в администрации города Перми, в забеге приняли участие 600 человек — от любителей до профессиональных спортсменов.
Дистанция составила ровно одну милю — 1,6 километра. Участники бежали в нескольких категориях: индивидуально среди мужчин и женщин, юношей и девушек старше 12 лет, а также семейные команды с детьми от 5 до 11 лет. На старт вместе со всеми вышел и глава Перми Эдуард Соснин. Он поприветствовал спортсменов и отметил, что такие забеги становятся доброй семейной традицией.
Председатель городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин пояснил, что «Спартаковская миля» — это не просто открытие сезона, а подготовительный этап к более серьёзным соревнованиям, в первую очередь к Пермскому марафону, который состоится 5−6 сентября. По его словам, такие забеги-спутники помогают новичкам попробовать свои силы и постепенно втянуться в регулярные тренировки.
Каждый участник забега на финише получил памятную медаль, выполненную в пермском зверином стиле. Она изображает голову медведя с двумя лапами и является частью единого сборного комплекта. Чтобы собрать полную конструкцию, спортсменам нужно пробежать все три забега-спутника Пермского марафона: «Спартаковскую милю», «Perm Trail» (2 августа) и «Счастливый забег» (18 октября). Регистрация на эти события уже открыта.