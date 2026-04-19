Актер Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга во время ссоры

В Мытищах работники местного театра Владислав Бенграф и его жена Евгения в ходе ссоры зарезали друг друга кухонными ножами. Предварительно, причиной стало желание женщины развестись. Знакомые пары рассказали, что они часто ругались и разъезжались, однако постоянно сходились вновь. Незадолго до трагедии Евгения выгнала мужа из дома, он жил у тещи.
В подмосковных Мытищах актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Конфликт произошел в квартире около часа ночи: сначала обменивались репликами, затем — взялись за кухонные ножи. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею», — говорится в публикации.
Авторы канала добавили, что погибшая работала заведующей гримерами в том же театре.
Факт трагедии подтвердили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России. «По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась ~заперта изнутри~. После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — заявили там.
Представители следствия уточнили, что полицию вызвали соседи погибших, услышавшие крики. Возбуждены два уголовных дела об убийстве. Следователи допрашивают свидетелей. Ножи изъяты, назначено проведение экспертиз.
~Причиной смертельной ссоры стало желание женщины развестись~, раскрыли представители подмосковной прокуратуры.
Выгнала мужа из дома.
По данным телеканала RT, Бенграфы с 2024 года проживали в съемной однокомнатной квартире. Близкие погибших рассказали Telegram-каналу SHOT, что сложности в отношениях пары начались несколько месяцев назад. Владислав «то ругался [с Евгенией] и ныл, то умолял о прощении», а его жена долго терпела такое «нервное» поведение. Однако в какой-то момент она устала от скандалов и выгнала супруга из дома. Тогда ~актер стал жить у тещи~, поскольку отношения со своей матерью у него были плохие.
Вечером перед трагедией девушка поехала к подружке на гендер-пати, а молодой человек отправился в театр узнать детали о новом спектакле, в котором ему досталась роль, после чего собирался встретиться с друзьями. Теще он сказал, что вернется очень поздно, а потому ждать его не надо.
«Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила. Артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, девушка в ответ ударила его в шею несколько раз. Они скончались на месте», — резюмировали журналисты.
В разговоре с Telegram-каналом Baza друзья семьи заявили, что конфликты между супругами случались, поскольку Владислав «не успевал выходить из роли» и искал у жены поддержку, однако «натыкался будто бы лишь на упреки». При этом они неоднократно разъезжались и сходились вновь, поскольку Евгения всегда прощала скандалы и паре удавалось находить компромиссы.
«Актер театра, устроивший поножовщину с супругой, не видел жизни без нее — она помогала ему держаться во время творческих кризисов»,
Сам Владислав, по данным канала, рассказывал, что пережил тяжелый период в карьере, когда из-за нагрузки в театре у него не было времени ни на что, кроме работы. От увольнения его спасло лишь согласие руководства сократить его пребывание на сцене. Кроме того, «ему пришлось пережить предательство и глубокую депрессию», выбраться из которой ему помог случайный звонок от знакомого.
«Также причиной перемен в лучшую сторону он назвал жену, которую когда-то просто проводил до дома. Артист рассказывал, что именно она делала его жизнь прекрасной», — добавляет Baza.
В то же время ссоры в семье Бенграфов проходили настолько громко, что к ним неоднократно вызывали полицию, рассказали соседи.