В Госдуме захотели вернуть бабушек на лавочки у подъездов

Депутаты предлагают ставить скамейки ближе к домам и упростить согласование для жильцов.

Источник: Клопс.ru

Возле каждого подъезда в России предлагают установить скамейку со спинкой, она должна находиться не дальше 30 метров от входа. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, его цитирует РИА Новости в воскресенье, 19 апреля.

«Надо ввести понятие “социальная скамейка” для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощённый порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания. Также необходимо установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой», — настаивает парламентарий.

Депутат также считает, что жителям нужно разрешить ставить скамейки за свой счёт без дополнительных согласований, если соблюдены санитарные нормы. Управляющие компании, по его мнению, должны рассматривать такие обращения в течение 14 дней.

Панеш также предложил включить установку и обслуживание лавочек в обязательный перечень работ по благоустройству, которые УК выполняют за счёт платы за содержание жилья. Парламентарий ссылается на «десятки обращений от пожилых людей», которые жалуются, что раньше скамейки были почти у каждого дома, а теперь их либо убрали, либо перенесли слишком далеко.

Скамейка у подъезда для пожилого человека — это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность", — подытожил депутат.

В Зеленоградске на променаде поставили скамейку, на которой смогут поместиться 400 человек.

