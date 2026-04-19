В Майкопе открылся центр развития настольного тенниса

Центр построили при поддержке Федерации настольного тенниса России. Он оснащен всем необходимым для тренировок и соревнований любого уровня. В зале могут заниматься до 50 человек одновременно, для этого установлено 12 игровых столов. В новом комплексе будут тренироваться юные спортсмены из секции настольного тенниса спортивной школы № 1 им. С. М. Джанчатова и отделения республиканской спортивной школы № 3.