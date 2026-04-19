В Майкопе открылся центр развития настольного тенниса

Торжественное открытие регионального центра по развитию настольного тенниса состоялось в Майкопе по госпрограмме «Спорт России». Спортивный объект расположен на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Оштен», сообщили в комитете Республики Адыгеи по физической культуре и спорту.
Центр построили при поддержке Федерации настольного тенниса России. Он оснащен всем необходимым для тренировок и соревнований любого уровня. В зале могут заниматься до 50 человек одновременно, для этого установлено 12 игровых столов. В новом комплексе будут тренироваться юные спортсмены из секции настольного тенниса спортивной школы № 1 им. С. М. Джанчатова и отделения республиканской спортивной школы № 3.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что власти республики прилагают все усилия для того, чтобы спорт был доступен каждому ребенку, а условия для занятий создавались во всех муниципалитетах. Отдельную благодарность он выразил президенту Федерации настольного тенниса России, заместителю председателя Госдумы Александру Бабакову за помощь в создании нового центра и строящегося аналогичного объекта в поселке Яблоновском, который должен открыться осенью.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.