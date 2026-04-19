Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону тигр выскочил с арены цирка

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул с арены во время выступления в цирке, пишет 161.ru.

«В момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. От зрителей его отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет, зрителей после инцидента вывели из зала, отметило издание.

Тигра быстро поймали, рассказали РИА Новости в региональном главке МВД, уточнив, что никто не пострадал. Полиция проводит проверку сообщений СМИ, заявлений она пока не получала.

Сотрудники цирка отказались комментировать происшествие.