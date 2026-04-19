В Воронеже из-за похолодания вернули отопление в 9 школ и 11 детсадов

Из-за продолжительного похолодания воронежские власти приняли решение вернуть отопление в 9 школ и 11 детских садов города. Подачу тепла в эти социальные учреждения возобновило муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть».
Также мэрия скорректировала график отключения горячей воды, которое традиционно стартует сразу после завершения отопительного сезона в рамках подготовки к новому пуску тепла.
Все отключения воды, которые были запланированы на следующей неделе, начнутся неделей позже, с 27 апреля. Мэрия уже подготовила соответствующее распоряжение.