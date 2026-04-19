В России обновили перечень заболеваний, препятствующих работе охранником

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Обновленный перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, обновился в России, следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
В перечне представлены три раздела. Так, в первом перечислены 53 расстройства, среди них есть деменция, шизофрения, маниакальный или депрессивный эпизод, делирий, хронические бредовые расстройства, биполярное аффективное расстройство, ОКР, умственная отсталость, реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации, расстройства половой идентификации, расстройства сексуального предпочтения и так далее.
Во втором разделе указаны девять расстройств, которые связаны с употреблением психоактивных веществ. В нем есть: психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных или снотворных средств, кокаина, других стимуляторов, включая кофеин, галлюциногенов, летучих растворителей.
В третьем разделе перечислены болезни глаза и его придаточного аппарата. К ним относятся расстройства зрения, его нарушения, включая слепоту. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом также являются причиной невозможности работы частным охранником.