Нижегородцы массово помогают Дагестану через онлайн-объявления

Жители Нижегородской области активно подключились к поддержке пострадавших от наводнения в Дагестане: на популярной онлайн-площадке появилось почти 400 объявлений с хэштегом #яПомогаю. Кампания стартовала 3 апреля и продлится до 1 мая, сообщает пресс-служба Авито.
Принять участие может каждый: достаточно разместить объявление о передаче вещей, указав символическую цену от 10 рублей. При этом доставка в Дагестан для получателей обходится всего в 1 рубль — остальные расходы берет на себя платформа.
Чаще всего нижегородцы предлагают детскую одежду и обувь (42%), взрослую одежду и аксессуары (38%), а также игрушки и товары для детей. Спрос со стороны жителей Дагестана распределяется схожим образом: на первом месте одежда и обувь (41%), затем детские вещи (27%), а также техника и детские товары.
Параллельно организаторы направляют крупные гуманитарные грузы: уже доставлены сотни тонн питьевой воды, корма для животных и привлечена спецтехника для ликвидации последствий ЧС.