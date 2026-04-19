На участке дороги Северный обход Калининграда — Заозерье стартовал ремонт

Капитальный ремонт участка дороги Северный обход Калининграда — Заозерье начнется 4 мая в Калининградской области. Работы на объекте протяженностью около 1 км запланированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.
Дорога является дублером основной трассы, по ней часто ездят местные жители, поэтому она давно нуждалась в ремонте. В планах специалистов — полностью обновить покрытие, сделать наружное освещение, тротуары и обустроить дождевую канализацию.
Чтобы не закрывать трассу полностью, работы будут идти поэтапно: сначала приостановят движение автомобилистов по одной полосе, потом — по другой. Завершить ремонт планируют в ноябре этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.