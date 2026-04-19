Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На участке дороги Северный обход Калининграда — Заозерье стартовал ремонт

Протяженность участка — около 1 км.

Капитальный ремонт участка дороги Северный обход Калининграда — Заозерье начнется 4 мая в Калининградской области. Работы на объекте протяженностью около 1 км запланированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Дорога является дублером основной трассы, по ней часто ездят местные жители, поэтому она давно нуждалась в ремонте. В планах специалистов — полностью обновить покрытие, сделать наружное освещение, тротуары и обустроить дождевую канализацию.

Чтобы не закрывать трассу полностью, работы будут идти поэтапно: сначала приостановят движение автомобилистов по одной полосе, потом — по другой. Завершить ремонт планируют в ноябре этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
