Под Нижним Новгородом определили лучших самбистов страны

Под Нижним Новгородом завершился Всероссийский чемпионат по боевому самбо в память о бойцах СВО. Соревнования прошли на территории Международной академии спорта.
В турнире участвовали более 400 самбистов из 30 регионов России — в том числе свыше 130 спортсменов Московского военного округа (МВО). Атлеты состязались в семи весовых категориях.
В главном бою вечера выступил заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Александр Нестеров. На церемонии присутствовали представители Всероссийской и региональной федераций самбо, министр спорта Нижегородской области, военные и члены их семей.