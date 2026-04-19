Под Нижним Новгородом определили лучших самбистов страны

Под Нижним Новгородом завершился Всероссийский чемпионат по боевому самбо в память о бойцах СВО. Соревнования прошли на территории Международной академии спорта.

В турнире участвовали более 400 самбистов из 30 регионов России — в том числе свыше 130 спортсменов Московского военного округа (МВО). Атлеты состязались в семи весовых категориях.

В главном бою вечера выступил заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Александр Нестеров. На церемонии присутствовали представители Всероссийской и региональной федераций самбо, министр спорта Нижегородской области, военные и члены их семей.