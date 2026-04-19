В понедельник в Калининградской области возможны сбои в работе радио и телевидения

Специалисты будут ремонтировать передающее оборудование.

Источник: Клопс.ru

В понедельник, 20 апреля, на передающем оборудовании российской телевизионной и радиовещательной сети «Калининградский ОРТПЦ» проведут ремонтно-профилактические работы. Об этом пишет пресс-служба областного правительства.

С 0:00 до 17:00 возможны перерывы в эфирном вещании телеканалов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио Орфей», «Русское радио», «Новое радио», Studio 21, «Радио 7», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «ПИ ФМ» и DFM.

В последний раз ремонт передающего оборудования РТРС «Калининградский ОРТПЦ» проводили в январе.