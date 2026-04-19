В Волгоградской области 1,1 тыс. пациентов прошли реабилитацию в онкоцентре

В Волгоградской области медики подвели итоги работы регионального онкологического комплекса в 2025 году. За этот период специалисты помогли пройти реабилитацию 1,1 тыс. пациентов. Ещё 382 человека воспользовались соответствующей медицинской услугой с начала 2026 года.

— Реабилитация является важной частью комплексной онкологической помощи и направлена на восстановление функций организма, повышение качества жизни и возвращение пациентов к привычной активности. Индивидуальный подход предполагает не просто набор оздоравливающих процедур, а детально проработанную программу, направленную на результат, — подчеркнули в облкомздраве.

По данным экспертов, для пациентов доступно восстановление как в формате стационара, так и амбулаторно. Первым в 2025 году воспользовались 364 человека, а вторым 804.

Отметим, в Волгоградской области реабилитационный центр на базе онкологического комплекса был открыт в 2017 году. Он оснащен аппаратурой для восстановления опорно-двигательных функций, здесь также работают массажисты и психологи.

Фото: администрация Волгоградской области.