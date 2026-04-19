Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор проверил воздух в Волгограде после возгорания в пойме Царицы

После пожара замеры показали, что воздух чист.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 18 апреля произошло возгорание в пойме реки Царица, что вызвало беспокойство у местных жителей. В ответ на это Роспотребнадзор по Волгоградской области оперативно организовал отбор проб атмосферного воздуха в ближайших жилых районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Специалисты тщательно исследовали воздух рядом с очагом возгорания. Замеры проводили по нескольким адресам: на Набережной 62 Армии 1б, улице Калинина 2А и улице Бурейской 2Б. Это те места, которые оказались в зоне потенциального влияния дыма и запаха.

К счастью, результаты лабораторных исследований принесли хорошие новости для жителей. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.