Роспотребнадзор проверил воздух в Волгограде после возгорания в пойме Царицы

В Волгограде 18 апреля произошло возгорание в пойме реки Царица, что вызвало беспокойство у местных жителей. В ответ на это Роспотребнадзор по Волгоградской области оперативно организовал отбор проб атмосферного воздуха в ближайших жилых районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Специалисты тщательно исследовали воздух рядом с очагом возгорания. Замеры проводили по нескольким адресам: на Набережной 62 Армии 1б, улице Калинина 2А и улице Бурейской 2Б. Это те места, которые оказались в зоне потенциального влияния дыма и запаха.
К счастью, результаты лабораторных исследований принесли хорошие новости для жителей. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.