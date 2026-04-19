Волонтеры организуют адресные поздравления ветеранов в Крыму к 9 мая

Крымские волонтеры организуют адресные поздравления ветеранов ко Дню Победы, который отметят 9 мая. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила исполнительный директор регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Акуратова.
«Сейчас к Дню Победы набираем ребят, которые будут адресно поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, и обучаем их», — сказала она.
Руководитель отделения рассказала, что в Крыму установили новую памятную дате. Это 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа. Волонтеры собираются посетить узников фашистских концлагерей. Им планируют оказать необходимую помощь. Кроме того, этих людей пригласят рассказать детям об ужасах тех лет.