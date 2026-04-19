В Чернигове двое мужчин открыли стрельбу на улице

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Позже мужчина был ликвидирован при задержании. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 получили ранения.