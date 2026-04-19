В Чернигове двое мужчин открыли стрельбу на улице

В Чернигове, на севере Украины, произошла стрельба на улице, есть трое пострадавших, сообщает издание «Инсайдер».
По предварительным данным, огонь открыли двое мужчин.
Полиция Черниговской области сообщила, что на месте работают правоохранители, у мужчины был изъят стартовый пистолет. О втором нападавшем не сообщается. Пострадавших нет.
«Информация о стрельбе по детям не подтверждается», — уточнили в ведомстве.
18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Позже мужчина был ликвидирован при задержании. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 получили ранения.
