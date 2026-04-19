Пушкинский музей закрыл вход на фоне сообщений об угрозе

Пушкинский музей временно закрыл вход в здания по техническим причинам, сообщает пресс-служба ГМИИ А. С.

Источник: РБК

Пушкинский музей временно закрыл вход в здания по техническим причинам, сообщает пресс-служба ГМИИ А. С. Пушкина.

«Вход в здания ГМИИ А. С. Пушкина по техническим причинам сейчас закрыт. О возобновлении работы мы проинформируем на сайте и в социальных сетях музея», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней.

Днем 19 апреля в музей поступило сообщение с угрозами, сообщило «РИА Новости» в пресс-службе учреждения. В целях безопасности посетителей и сотрудников музея эвакуировали, на месте работают сотрудники МЧС и спецслужб.

В сентябре из-за анонимных сообщений с угрозами четыре раза эвакуировали музей Эрмитаж. 9 сентября эвакуация прошла сразу в четырех петербургских музеях: учреждения получили анонимные сообщения о том, что внутри находятся некие опасные предметы.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.