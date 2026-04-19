Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова после концерта в Астане

Пост об этом он опубликовал в соцсети.
«Привет, друг мой дорогой! Как же тебя не хватает сейчас! Твоей мудрости, доброты и невероятной музыкальности! Все эти цветы со вчерашнего концерта в Астане от всех зрителей и всех нас! Спасибо тебе! Любим и помним!» — написал Агутин.
Фанаты оценили верность дружбы артиста в комментариях:
— Каждый год Леонид приезжает навестить Батырхана. Вместо тысячи слов.
— Благодарю вас, Леонид, что вы настоящий друг, пусть Всевышний хранит вас.
— Спасибо вам, Леонид, что помните нашего Батырхана.
— Леонид настоящий истинный друг и человек! Как бывает в Казахстане, всегда обязательно посещает могилу нашего Батырхана! Дай Аллах здоровья, долгих творческих счастливых лет жизни.
— Батырхан — потрясающий был певец и музыкант, с невероятным голосом! Леониду огромный респект за его человечность и талант!