Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова после концерта в Астане

Популярный артист Леонид Агутин после концерта в Астане посетил могилу покойного певца и музыканта Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в соцсети.

«Привет, друг мой дорогой! Как же тебя не хватает сейчас! Твоей мудрости, доброты и невероятной музыкальности! Все эти цветы со вчерашнего концерта в Астане от всех зрителей и всех нас! Спасибо тебе! Любим и помним!» — написал Агутин.

Фанаты оценили верность дружбы артиста в комментариях:

— Каждый год Леонид приезжает навестить Батырхана. Вместо тысячи слов.

— Благодарю вас, Леонид, что вы настоящий друг, пусть Всевышний хранит вас.

— Спасибо вам, Леонид, что помните нашего Батырхана.

— Леонид настоящий истинный друг и человек! Как бывает в Казахстане, всегда обязательно посещает могилу нашего Батырхана! Дай Аллах здоровья, долгих творческих счастливых лет жизни.

— Батырхан — потрясающий был певец и музыкант, с невероятным голосом! Леониду огромный респект за его человечность и талант!