ФК «Победа» после домашней ничьей потерял лидерство в группе

Нижегородцы не смогли обыграть дубль «Оренбурга».

Нижегородский клуб «Победа», выступающий во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 4), впервые в сезоне не смог одержать победу.

В домашнем матче на стадионе «Северный» подопечные Олега Макеева принимали «Оренбург-2». После быстро пропущенного мяча нижегородцы полностью перехватили инициативу, благодаря чему точные удары Артура Максимчука и Илья Кожухаря позволили «Победе» выйти вперёд — 2:1. Но выиграть у хозяев не получилось. На 78-й минуте гости отыгрались, а вскоре они остались в меньшинстве после удаления. Увы, волжанам не удалось воспользоваться ситуацией. Ничья — 2:2.

Турнирную таблицу возглавил томский «КДВ», набравший 9 очков из 9 возможных. У «Акрона-2» и «Победы» по 7 баллов.

Именно с «КДВ» сразится наша команда на выезде 26 апреля.

