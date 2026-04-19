ФК «Победа» после домашней ничьей потерял лидерство в группе

В домашнем матче на стадионе «Северный» подопечные Олега Макеева принимали «Оренбург-2». После быстро пропущенного мяча нижегородцы полностью перехватили инициативу, благодаря чему точные удары Артура Максимчука и Илья Кожухаря позволили «Победе» выйти вперёд — 2:1. Но выиграть у хозяев не получилось. На 78-й минуте гости отыгрались, а вскоре они остались в меньшинстве после удаления. Увы, волжанам не удалось воспользоваться ситуацией. Ничья — 2:2.