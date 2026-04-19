После встречи с участниками «Большой двадцатки» Штаты решили продлить лицензию на продажу нефти из России

Эта мера, как утверждают в Минэнерго США, не будет бессрочной.

Источник: Клопс.ru

Соединённые Штаты решили продлить лицензию на продажу российской нефти после встречи G20 в Вашингтоне. Об этом глава американского Минэнерго Крис Райт заявил в интервью CNN, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 19 апреля.

«Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: “Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивными”», — сказал министр.

Глава Минэнерго США при этом дал понять, что мера не будет постоянной. По его словам, в какой-то момент американские власти вновь введут запрет на поставки российской нефти.

В Минфине США заявляли, что максимальная прибыль РФ от послаблений в торговле нефтью сопоставима с однодневными доходами федерального бюджета. Решение смягчить ограничения на российское топливо объяснялось стремлением предотвратить «конец света».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
